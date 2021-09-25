Даниил Глейхенгауз: Трусова сама попросилась поехать в Сызрань

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал участие Александры Трусовой в первом этапе Кубка России.

- В Сызрань она сама попросилась поехать. Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях, - передает слова Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам короткой программы лидировала Александра Трусова. Фигуристка не стала выступать в произвольной. Позже в СМИ сообщалось, что 17-летняя спортсменка изначально планировала соревноваться в одной программе с целью отработки тройного акселя.

Добавим, что первое место с результатом в 220,07 балла заняла Елизавета Туктамышева. Серебряным призером стала Вероника Яметова из Екатеринбурга, на третьей позиции - Станислава Молчанова из Сочи.