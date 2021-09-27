Илья Авербух: Никакого конфликта между Медведевой и Загитовой нет

Хореограф в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал слухи о возможном конфликте между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Что же касается Загитовой и Медведевой, никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для неё это новый опыт», — цитирует RT серебрянного призера ОИ-2002 со ссылкой на Первый канал.

Добавим, что Загитова и Медведева примут участие в телешоу. Алина будет его ведущим, а Евгения встанет в пару с блогером Даней Милохиным.

Напомним, что Загитова стала победительницей соревнований одиночниц на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Медведева завоевала серебряную медаль.