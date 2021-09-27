Российские фигуристы будут оформлять визы США в другой стране

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал об особенностях получения виз США российскими фигуристами.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, все получится. Но приходится получать визы в другой стране», — цитируют «РИА Новости» главу федерации.

Отметим, что на данный момент американские визы полуили Александра Трусова, Ксения Синицына, а также спортивные пары Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

На первый этап Гран-при также заявлены Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Дарья Усачева (все - одиночники), Аннабель Морозова/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (все -танцевальные пары), а также спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.