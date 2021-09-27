ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 21:35
автор: Александр Поволоцкий

Российские фигуристы будут оформлять визы США в другой стране

Первый этап Гран-при состоится 22-24 октября в Лас-Вегасе.

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал об особенностях получения виз США российскими фигуристами.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, все получится. Но приходится получать визы в другой стране», — цитируют «РИА Новости» главу федерации.

Отметим, что на данный момент американские визы полуили Александра Трусова, Ксения Синицына, а также спортивные пары Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

На первый этап Гран-при также заявлены Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Дарья Усачева (все - одиночники), Аннабель Морозова/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (все -танцевальные пары), а также спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ростов" может возглавить наставник "Факела"Топ 5 новых бюджетных кроссоверов, доступных в России"Салават Юлаев", уступая две шайбы, победил "Локомотив"Одна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатовСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего белья
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика