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28 сентября 23:13
автор: Александр Поволоцкий

Медведева - о падении на съемках шоу: Приземлились очень мягко, поэтому не переживайте

Фигуристка не участвует в официальных соревнованиях в этом сезоне.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о самочувствии после падения во время проката на телешоу «Ледниковый период».

«На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если вы переживаете – не переживайте. Все хорошо», - заявила спортсменка в эфире YouTube-канала «Фигурка».

Напомним, что Медведева выступает на шоу вместе с тиктокером. Во время съемок партнер не удержал Евгению и оба упали на лед.

Добавим, что ведущими телепроекта являются олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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