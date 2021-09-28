Медведева - о падении на съемках шоу: Приземлились очень мягко, поэтому не переживайте

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о самочувствии после падения во время проката на телешоу «Ледниковый период».

«На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если вы переживаете – не переживайте. Все хорошо», - заявила спортсменка в эфире YouTube-канала «Фигурка».

Напомним, что Медведева выступает на шоу вместе с тиктокером. Во время съемок партнер не удержал Евгению и оба упали на лед.

Добавим, что ведущими телепроекта являются олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.