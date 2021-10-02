Гольдштейн считает, что музыка в произвольной программе Тарасова и Морозова подобрана неудачно

Композитор Александр Гольдштейн раскритиковал выбранную музыку для произвольной программы фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Я еще не смотрел короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а музыка произвольной, на мой взгляд, не очень удачна. За два года работы с Мариной Зуевой фигуристы приобрели чемпионский лоск, а эта музыка — шаг назад. Хотя у группы Этери Тутберидзе обычно прекрасный выбор музыки. Но здесь что-то не сложилось. С такой музыкой обычно не выигрывают, но я очень бы хотел ошибиться», - цитирует Гольдштейна «МК-Спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Добавим, что в межсезонье Тарасова и Морозов перешли тренироваться к Этери Тутберидзе. Ранее данный специалист не занимался со спортивными парами.

Напомним, что Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях.