Фигуристка Шульская ушла от Плющенко в ЦСКА

Российская фигуристка Валерия Шульская, покинувшая академию Евгения Плющенко, вернулась к своему бывшему тренеру.

«Я нахожусь сейчас в ЦСКА и тренируюсь у Сергея Дмитриевича Давыдова. Заниматься здесь начала недавно, в сентябре. Хочу подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там», - приводит слова фигуристки «Газета.Ru».

Добавим, что Шульская перешла в академию Плющенко в сентябре прошлого года. О том, что 17-летняя фигуристка ушла из данного учреждения стало известно две недели назад.