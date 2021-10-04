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04 октября 14:33
автор: Максим Скороходов

Фигуристка Шульская ушла от Плющенко в ЦСКА

17-летняя спортсменка вернулась к своему бывшему тренеру.

Российская фигуристка Валерия Шульская, покинувшая академию Евгения Плющенко, вернулась к своему бывшему тренеру.

«Я нахожусь сейчас в ЦСКА и тренируюсь у Сергея Дмитриевича Давыдова. Заниматься здесь начала недавно, в сентябре. Хочу подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там», - приводит слова фигуристки «Газета.Ru».

Добавим, что Шульская перешла в академию Плющенко в сентябре прошлого года. О том, что 17-летняя фигуристка ушла из данного учреждения стало известно две недели назад.

источник: «Газета.Ru»
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