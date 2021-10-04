ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 16:53
автор: Максим Скороходов

Шульская заявила, что Трусова много работает на льду

Обе фигуристки тренировались в школе в Плющенко

Российская фигуристка Валерия Шульская поделилась мнением о своей коллеге Александре Трусовой.

«Саша хорошая, и у нас были теплые отношения. Она очень общительная и веселая и очень много работает на льду. Если у нее есть цель, то она идет к ней до конца», - приводит слова Шульской «Газета.Ru».

Трусова тренировалось в академии Плющенко с мая 2020 года по май 2021 года. Шульская пришла к «Ангелам Плющенко» в сентябре прошлого сезона, а покинула данное учреждение в предыдущем месяце, на данный момент она вернулась в ЦСКА к Сергею Давыдову.

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ASUS выпустила на рынок ноутбуки VivoBook K15 с процессорами AMD и Intel"Спартак" с трудом одолел "Северсталь""Амур" вырвал победу у рижского "Динамо"Семин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеОбнаженная Вергара в кофейных зернах вызвала "вау" в СетиЗагитова без стеснения блеснула своими прелестями
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика