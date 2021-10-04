Шульская заявила, что Трусова много работает на льду

Российская фигуристка Валерия Шульская поделилась мнением о своей коллеге Александре Трусовой.

«Саша хорошая, и у нас были теплые отношения. Она очень общительная и веселая и очень много работает на льду. Если у нее есть цель, то она идет к ней до конца», - приводит слова Шульской «Газета.Ru».

Трусова тренировалось в академии Плющенко с мая 2020 года по май 2021 года. Шульская пришла к «Ангелам Плющенко» в сентябре прошлого сезона, а покинула данное учреждение в предыдущем месяце, на данный момент она вернулась в ЦСКА к Сергею Давыдову.