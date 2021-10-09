Тютюнина и Шустицкий стали победителями в танцах на льду на этапе Гран-при в Линце среди юниоров

Российские спортсмены Софья Тютюнина и Александр Шустицкий одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на юниорском этапе Гран-при в Линце (Австрия).

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 162,28 балла. На второй строчке финишировали представители США Уна Браун и Гейдж Браун (152,74). Тройку лучших замкнули Надя Башинска и Питер Бомон из Канады (152,06).

Добавим, что еще одни представители России, а именно Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заняли четвертое место. Они набрали 151,71 балла.