Загитова потребовала удалить фотографии с собой, сделанные во время хоккейного матча

Российская фигуристка Алина Загитова потребовала удалить фотографии со своим участием, сделанные во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Металлург» (1:3).

«В целом-то, никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» - приводит слова журналиста Рустама Имамова «МК-Спорт», ссылаясь на его телеграм-канал.

Напомним, что Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании.

На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере.