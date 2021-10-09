Туктамышева занимает первое место на Finlandia Trophy после короткой программы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy.

На соревнованиях в финском Эспоо спортсменка получила от судей 81,53 балла. Это личный рекорд Туктамышевой. Отметим, что Елизавета чисто выполнила тройные прыжки: каскад из тулупа и лутца, аксель, а также флип.

Второе место перед произвольной программой занимает другая россиянка Алена Косторная (78,61). На третьей позиции располагается ее соотечественница Камила Валиева (74,93).

Добавим, что произвольные программы фигуристки продемонстрируют 10 октября.