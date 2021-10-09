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Туктамышева занимает первое место на Finlandia Trophy после короткой программы
09 октября 21:14
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФФККР

Туктамышева занимает первое место на Finlandia Trophy после короткой программы

Фигуристка исполнила тройной аксель.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy.

На соревнованиях в финском Эспоо спортсменка получила от судей 81,53 балла. Это личный рекорд Туктамышевой. Отметим, что Елизавета чисто выполнила тройные прыжки: каскад из тулупа и лутца, аксель, а также флип.

Второе место перед произвольной программой занимает другая россиянка Алена Косторная (78,61). На третьей позиции располагается ее соотечественница Камила Валиева (74,93).

Добавим, что произвольные программы фигуристки продемонстрируют 10 октября.

источник: «Советский спорт»
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