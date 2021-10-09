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09 октября 21:32
автор: Александр Поволоцкий

Муравьева выиграла этап юниорского Гран-при в Австрии

Два призовых места заняли подопечные Евгения Плющенко.

Российская фигуриста Софья Муравьева стала победительницей этапа юниорского Гран-при, который проходил в австрийском Линце.

Наша спортсменка стала лучшей по итогам двух программ, получив от судей 211,81 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито (208, 31). Замкнула тройку призеров еще одна россиянка Анастасия Зинина (190,66).

Отметим, что в соревновании спортивных пар на седьмом этапе стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Добавим, что финал Гран-при пройдет состоится в японской Осаке. Он пройдет с 9 по 12 декабря.

источник: «Советский спорт»
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