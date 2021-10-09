Муравьева выиграла этап юниорского Гран-при в Австрии

Российская фигуриста Софья Муравьева стала победительницей этапа юниорского Гран-при, который проходил в австрийском Линце.

Наша спортсменка стала лучшей по итогам двух программ, получив от судей 211,81 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито (208, 31). Замкнула тройку призеров еще одна россиянка Анастасия Зинина (190,66).

Отметим, что в соревновании спортивных пар на седьмом этапе стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Добавим, что финал Гран-при пройдет состоится в японской Осаке. Он пройдет с 9 по 12 декабря.