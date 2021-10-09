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09 октября 21:23
автор: Максим Скороходов

Мишин назвал катание Туктамышевой на Finlandia Trophy идеальным

Фигуристка установила личный рекорд.

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, оценил прокат своей подопечной в короткой программе Finlandia Trophy.

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, но совершенству нет предела. Это чистая правда. Елизавета действительно каталась сегодня очень хорошо, и я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — вот так можно описать ее сегодняшнее выступление», - приводит слова Мишина Sport24.ru.

Напомним, что Туктамышева получила за свое выступление 81,53 балла. Следом за Елизаветой в турнирной таблице идут другие россиянки Алена Косторная (78,61) и Камила Валиева (74,93).

Добавим, что произвольные программы фигуристки продемонстрируют 10 октября.

источник: Sport24.ru
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