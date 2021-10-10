Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры

Фигуристка Алена Леонова объявила о завершении карьеры.

«Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать теплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались. Так что карьеру я завершила», - приводит слова Леоновой РИА Новости.

К слову Алена - серебряный призер чемпионата мира (2012), бронзовый медалист финала Гран-при (2012), чемпионка зимней Универсиады-2015, победительница мирового первенства среди юниоров 2009 года, двукратный серебряный (2010, 2011) и бронзовый (2012) призер чемпионатов России, победитель финала Кубка России (2013 и 2016 годов). Мастер спорта России международного класса.