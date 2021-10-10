ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 12:04

Загитова пожаловалась на хейтеров: Информацию перекручивают, пишут странные статьи

Спортсменка считает, что нарушаются ее личные границы.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожаловалась на хейт в свой адрес.

Напомним, что ранее Алина потребовала удалить фотографии с собой, сделанные во время хоккейного матча.

«О хейте. У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь - каждый день! Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть» - написала Загитова в своем инстаграм.

Напомним, что Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании. На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере.

Сейчас она принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в качестве ведущей вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Многие критикуют спортсменку за работу на проекте, отмечая ее невнятную дикцию

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА сенсационно проиграл "Куньлунь Ред Стар"Самые технологичные автомобили в мире. Топ авто 2021"Сибирь" одержала волевую победу над "Витязем"Брат Магомеда Исмаилова прокомментировал инцидент в метроКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика