Загитова пожаловалась на хейтеров: Информацию перекручивают, пишут странные статьи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожаловалась на хейт в свой адрес.

Напомним, что ранее Алина потребовала удалить фотографии с собой, сделанные во время хоккейного матча.

«О хейте. У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь - каждый день! Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть» - написала Загитова в своем инстаграм.

Напомним, что Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании. На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере.

Сейчас она принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в качестве ведущей вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Многие критикуют спортсменку за работу на проекте, отмечая ее невнятную дикцию