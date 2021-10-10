«У Алины сдали нервы». Бестемьянова попросила простить Загитову за срыв на журналистов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила срыв на журналистов Алины Загитовой во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Металлург» (1:3).

Напомним, что фигуристка в грубой форме потребовала удалить фотографии, на которых она изображена на трибунах данной игры.

«Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим ее. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Мы сами видим, что теперь происходит. Но я прекрасно понимаю, как иногда все это достает. Поверьте, к такому невозможно привыкнуть. Возможно, Алина до этого много работала и просто устала. Не надо клеймить человека», - приводит слова Бестемьяновой RT.

Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании.

На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере.