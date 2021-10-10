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10 октября 19:18
автор: Максим Скороходов

«У Алины сдали нервы». Бестемьянова попросила простить Загитову за срыв на журналистов

Фигуристка потребовала удалить фотографии со своим участием.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила срыв на журналистов Алины Загитовой во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Металлург» (1:3).

Напомним, что фигуристка в грубой форме потребовала удалить фотографии, на которых она изображена на трибунах данной игры.

«Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим ее. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Мы сами видим, что теперь происходит. Но я прекрасно понимаю, как иногда все это достает. Поверьте, к такому невозможно привыкнуть. Возможно, Алина до этого много работала и просто устала. Не надо клеймить человека», - приводит слова Бестемьяновой RT.

Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании.

На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере.

источник: «RT на русском»
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