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10 октября 19:47
автор: Максим Скороходов

Бестемьянова считает, что Загитова может вести себя так, как считает нужным

По мнению эксперта, олимпийская чемпионка обладает особым статусом.

Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Алина Загитова в отношении с журналистами на матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Металлург» (1:3) вела себя так, как подобает человеку ее статуса.

Напомним, что Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии, на которых она изображена на трибунах хоккейного матча.

«Загитова — совсем молодая девушка. Но она не первая спортсменка, которая добилась высоких результатов в столь юном возрасте. Причем подобное происходит не только в фигурном катании. Каждый может устать. Например, Тара Липински выиграла Олимпийские игры в 15 лет. И она до сих пор пользуется огромной популярностью, ведет различные телепрограммы. Никакого удара по психике от побед в таком возрасте люди не получают. На мой взгляд, в этом возрасте психика уже сформирована. Звездная болезнь? А что это за диагноз? Нет такого заболевания. Она просто звезда и выводит свою линию поведения так, как считает нужным», - приводит слова Бестемьяновой RT.

Загитова выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, выступая в женском одиночном фигурном катании.

На данный момент спортсменка сделала паузу в своей карьере и ведет телевизионное шоу.

источник: «RT на русском»
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