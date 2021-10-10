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10 октября 22:18
автор: Александр Бойченко

Валиева прокомментировала два побитых рекорда на Finlandia Trophy

Спортсменка побила рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление на турнире Finlandia Trophy, где она сумела побить два мировых рекорда.

На первом международном старте в карьере среди взрослых Валиева побила сразу два мировых рекорда - в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Ранее рекорд в произвольной программе принадлежал Александре Трусовой и равнялся 166,62 балла. Лучшая сумма по двум программам была у Алены Косторной - 247,59.

«Я очень рада, что сегодня мне удалось собраться на произвольную программу. Пусть не все получилось за эти два дня. Но мне очень понравилась публика в Финляндии - как они нас встретили, всех поддержали. Для нас это очень важно», - заявила Валиева в эфире финского телеканала Yle.

Женщины. Итоговое положение. 1. Камила Валиева – 249,24 балла. 2. Елизавета Туктамышева – 233,30. 2. Алена Косторная (все – Россия) – 218,83.

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