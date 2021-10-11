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11 октября 15:42
автор: Максим Скороходов

Синицина и Кацалапов снялись с этапа Кубка России из-за травмы партнера

Накануне пара выиграла ритм-танец.

Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольной программы этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

«Сегодня Никита получил травму спины на тренировке во время поддержки. Очень болит, пока никаких комментариев не могу дать. Приехала скорая, пока сделали укол. Сроки восстановления? Ничего не могу сказать», - приводит слова тренера фигуристов Александра Жулина ТАСС.

Накануне Синицина и Кацалапов стали лидерами соревнований, набрав 92,03 балла, что превосходит мировой рекорд ритм-танца. Вторыми были Анастасия Скопова и Кирилл Алешин (79,52), а третьими - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (63,00).

источник: ТАСС
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