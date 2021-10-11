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11 октября 18:18
автор: Александр Поволоцкий

Алексей Урманов: В отличие от Валиевой у Туктамышевой есть и техника, и артистизм

Камила стала победительницей турнира Finlandia Trophy.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов сравнил россиянок Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву.

«У Лизы в отличие от Валиевой наоборот, есть и техника, и артистизм. Два компонента, которые должны быть в удачной программе, и они у нее соответствуют высокому уровню катания Туктамышевой и ее результату. Она хороша и в прыжковой составляющей, и в плане реализации творческих идей. Нужно бороться. Не нужно изначально Камилу возвышать куда-то высоко», — цитирует победителя ОИ-98 «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Валиева по итогам двух программ набрала 249,24 балла, установив два мировых рекорда. Туктамышева (233,30) показала свой лучший результат в короткой.

Третье место на турнире заняла другая россиянка Алена Косторная. Она получила от судей 218,83 балла.

источник: «Спорт-Экспресс»
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