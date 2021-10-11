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11 октября 20:17
автор: Александр Поволоцкий

Медведева объяснила, почему пропускает олимпийский сезон

Сейчас спортсменка в дуэте с тиктокером Даней Милохиным участвует в новом сезоне телешоу «Ледниковый период».

Двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева рассказала, почему решила не участвовать в соревнованиях в текущем олимпийском сезоне.

«Я для себя решила, что этот сезон точно пропущу. Вообще не стоит даже пытаться. Особо не хочется в миллионный раз рассказывать про травмы, но ключевую роль сыграли именно они», - приводит слова фигуристки «МК-Спорт» со ссылкой на YouTube-канал Ляйсан Утяшевой.

Добавим, что в минувшем сезоне 21-летняя спортсменка также не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины.

Напомним, что на турнире Finlandia Trophy весь пьедестал заняли российские фигуристки. Победила на соревнованиях Камила Валиева, второй стала - Елизавета Туктамышева, третьей - Алена Косторная.

источник: МК-Спорт
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