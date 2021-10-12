Тарасова раскрыла новый образ Загитовой в новом выпуске «Ледникового периода» (фото)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая занимает место в жюри шоу «Ледниковый период» на Первом канале, раскрыла новый образ ведущей проекта олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Напарником спортсменки является Алексей Ягудин.

Наставница в своем инстаграм разместила фото вместе с фигуристкой.

View this post on Instagram Публикация от Татьяна Тарасова (@t.a.tarasova)

Напомним, что третий выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир на Первом канале в субботу, 16 октября, в 17:30 по московскому времени.