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12 октября 16:58

Тарасова раскрыла новый образ Загитовой в новом выпуске «Ледникового периода» (фото)

Эфир выйдет 16 октября.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая занимает место в жюри шоу «Ледниковый период» на Первом канале, раскрыла новый образ ведущей проекта олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Напарником спортсменки является Алексей Ягудин.

Наставница в своем инстаграм разместила фото вместе с фигуристкой.

Напомним, что третий выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир на Первом канале в субботу, 16 октября, в 17:30 по московскому времени.

источник: Instagram
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