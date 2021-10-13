ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 21:24
автор: Александр Бойченко

Команда Тутберидзе сообщила о создании товарного знака

Соответствующую информацию подтвердили в instagram команды.

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram объявила о регистрации торговой марки Этери Тутберидзе. Его правообладателем является общество с ограниченной ответственностью Тим Тутберидзе, учредителем и генеральным директором которого является сама Тутберидзе.

В команду Тутберидзе входят тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Под их руководством к предстоящему олимпийскому сезону готовятся российские фигуристы Софья Акатиева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и другие фигуристы.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся 4 по 20 февраля в Пекине. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева и Милохин предстали в образе Харли Квин и ДжокераВТБ первым на рынке разработал мобильное приложение для студентовВалерий Газзаев: Несмотря на тяжёлую игру, сборная России добилась результатаКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной РоссииИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика