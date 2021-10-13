Команда Тутберидзе сообщила о создании товарного знака

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram объявила о регистрации торговой марки Этери Тутберидзе. Его правообладателем является общество с ограниченной ответственностью Тим Тутберидзе, учредителем и генеральным директором которого является сама Тутберидзе.

В команду Тутберидзе входят тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Под их руководством к предстоящему олимпийскому сезону готовятся российские фигуристы Софья Акатиева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и другие фигуристы.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся 4 по 20 февраля в Пекине. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.