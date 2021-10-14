Волосожар назвала своего фаворита среди фигуристок в олимпийском сезоне

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар назвала своего фаворита среди фигуристок-одиночниц в олимпийском сезоне.

«В женском одиночном катании мой личный фаворит в олимпийском сезоне - это Камила Валиева. Мне очень нравится эта девочка. Это действительно балерина на льду. Для меня лично Камила - фаворит Олимпийских игр», - приводит слова Волосожар «Газета.ру».

Напомним, что на Finlandia Trophy Валиева побила рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Добавим, Камила проводит первый сезон на взрослом уровне.

Олимпиады в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.