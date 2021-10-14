Волосожар рассказала об отношении Тутберидзе к своим фигуристкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как тренер Этери Тутберидзе относится к своим подопечным.

«Этери Тутберидзе очень внимательно относится к своим девочкам и вообще к спортсменам - она для них не только «кнут и пряник», но и вторая мама. Тутберидзе заботится, чтобы у каждой из них все было в жизни идеально: вплоть до маникюра и причесок. Наверное, по этой причине она и стала таким прекрасным тренером - номером один на данный момент», - приводит слова Волосожар «Газета.ру».

В команду Тутберидзе входят тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Под их руководством к предстоящему олимпийскому сезону готовятся российские фигуристы Софья Акатиева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и другие фигуристы.

Напомним, что Олимпийские игры состоятся 4 по 20 февраля в Пекине. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.