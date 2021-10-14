В начале ноября в Москве состоится премьера нового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина»

В роли Истопника - самого таинственного и мистического персонажа спектакля, который, словно дух, который руководит эмоциями, страхами и страстями главных героев - олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Бетси Тверскую и Беккера исполнят олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Для Евгении Медведевой это первый опыт танцевального дуэта - она уже принимала участие в шоу Ильи Авербуха, но в качестве одиночницы, в спектакле же «Анна Каренина» ей предстоит освоить в том числе сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и даже высокие поддержки. Уже сейчас спортсмены активно тренируются и радуют любителей фигурного катания освоением все новых элементов, которые публикуют в своих социальных сетях.

Главной сенсацией проекта станет необычный выбор фигуристов для воплощения на льду знаменитого сюжета. Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, на роль Вронского приглашен олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров, а также в спектакле появится не менее важная вторая любовная линия Кити и Левина, где в пару впервые встанут двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева в роли Кити и бронзовый призер чемпионата мира и Европы, серебряный призер олимпийских игр в команде, победитель проекта «Ледниковый период» сезона 2020 Александр Энберт в роли Левина.

«Анна Каренина» на льду - это 2,5 часа грандиозного ледового спектакля и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти. Как всегда в спектаклях Авербуха зрителей ждут невероятные декорации и спецэффекты.

Главная задача сценографов была создать на льду театральное пространство во всей его простоте, лаконичности и драматичности. Все декорации приводятся в движение специальными вагонетками, технологию движений которых более полугода разрабатывали в мастерских в Москве. Для их перемещения на льду установлены специальные рельсы, длина которых составляет 50 метров. Потрясающей красоты костюмы шили в мастерской Елены Новиковой.

Конечно, в ледовых шоу невозможно использование тугих корсетов и кринолинов с длинными юбками, свойственной той эпохе. Однако швеям удалось создать уникальные наряды, где сохранена тонкая талия и объемные юбки, и при этом фигуристки могут исполнять сложные трюки.

В мировой литературе роман признан одним из лучших произведений о любви. Именно поэтому к нему всегда магнитом притягивает лучших режиссеров мировых сцен. Его экранизировали более 30 раз, а сосчитать все поставленные по нему спектакли не представляется возможным. И вот, наконец, и в ледовом пространстве впервые появится свой спектакль «Анна Каренина».

Илья Авербух: «Для меня, как для человека, который создал уже много ледовых спектаклей, очень важно двигаться вперед и находить все новые грани и решения в этом жанре. Я старался сделать так, чтобы великое произведение Толстого на льду выглядело не чем-то чужеродным, а максимально целостным и органичным, чтобы зритель погрузился в эту атмосферу и забыл, что все герои на коньках. Мне было очень важно создать именно спектакль, а не ледовое шоу».