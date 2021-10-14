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В начале ноября в Москве состоится премьера нового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина»
14 октября 12:29
автор: Анастасия Ключникова

В начале ноября в Москве состоится премьера нового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина»

Московская премьера нового грандиозного спектакля «Анна Каренина» от триумфатора ледовой арены Ильи Авербуха состоится с 4 по 14 ноября во Дворце спорта «Лужники».

Главной сенсацией проекта станет необычный выбор фигуристов для воплощения на льду знаменитого сюжета. Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, на роль Вронского приглашен олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров, а также в спектакле появится не менее важная вторая любовная линия Кити и Левина, где в пару впервые встанут двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева в роли Кити и бронзовый призер чемпионата мира и Европы, серебряный призер олимпийских игр в команде, победитель проекта «Ледниковый период» сезона 2020 Александр Энберт в роли Левина.

Для Евгении Медведевой это первый опыт танцевального дуэта - она уже принимала участие в шоу Ильи Авербуха, но в качестве одиночницы, в спектакле же «Анна Каренина» ей предстоит освоить в том числе сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и даже высокие поддержки. Уже сейчас спортсмены активно тренируются и радуют любителей фигурного катания освоением все новых элементов, которые публикуют в своих социальных сетях.

В роли Истопника - самого таинственного и мистического персонажа спектакля, который, словно дух, который руководит эмоциями, страхами и страстями главных героев - олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. Бетси Тверскую и Беккера исполнят олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

«Анна Каренина» на льду - это 2,5 часа грандиозного ледового спектакля и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти. Как всегда в спектаклях Авербуха зрителей ждут невероятные декорации и спецэффекты.

Главная задача сценографов была создать на льду театральное пространство во всей его простоте, лаконичности и драматичности. Все декорации приводятся в движение специальными вагонетками, технологию движений которых более полугода разрабатывали в мастерских в Москве. Для их перемещения на льду установлены специальные рельсы, длина которых составляет 50 метров. Потрясающей красоты костюмы шили в мастерской Елены Новиковой.

Конечно, в ледовых шоу невозможно использование тугих корсетов и кринолинов с длинными юбками, свойственной той эпохе. Однако швеям удалось создать уникальные наряды, где сохранена тонкая талия и объемные юбки, и при этом фигуристки могут исполнять сложные трюки.

В мировой литературе роман признан одним из лучших произведений о любви. Именно поэтому к нему всегда магнитом притягивает лучших режиссеров мировых сцен. Его экранизировали более 30 раз, а сосчитать все поставленные по нему спектакли не представляется возможным. И вот, наконец, и в ледовом пространстве впервые появится свой спектакль «Анна Каренина».

Илья Авербух: «Для меня, как для человека, который создал уже много ледовых спектаклей, очень важно двигаться вперед и находить все новые грани и решения в этом жанре. Я старался сделать так, чтобы великое произведение Толстого на льду выглядело не чем-то чужеродным, а максимально целостным и органичным, чтобы зритель погрузился в эту атмосферу и забыл, что все герои на коньках. Мне было очень важно создать именно спектакль, а не ледовое шоу».

источник: «Советский спорт»
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