Самарин стал победителем короткой программы на турнире в Венгрии

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место по итогам короткой программы на турнире Budapest Trophy, который проходит с 14 по 17 октября в Венгрии.

Отметим, что 23-летний спортсмен получил за свой прокат 74,46 балла. На второй строчке расположился представитель Украины Иван Шмуратко (73,22), а тройку лучших замкнул Маттео Риццо из Италии (72,94).

Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял пятую позицию (69,70).

Добавим, что мужчины представят свои произвольные программы завтра, 15 октября.