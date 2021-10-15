Боброва - о нетрационной ориентации Сизерона: Это не должно влиять на оценку судей

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва призвала судей не обращать внимание на сексуальную ориентацию фигуристов, а оценивать только происходящее на льду.

«Мое мнение, что этот фактор никак не должен влиять на оценку судей. Я сейчас аккуратно подбираю слова, чтобы меня правильно поняли. Но извините, а партнеры, которые ненавидят друг друга, а потом на льду показывают страсть, любовь, целуются, нежно прикасаются руками? Такое очень часто бывает - а потом со льда расходятся в разные стороны», - приводит слова Бобровой «СЭ».

Екатерина имела ввиду Гийома Сизерона. Это французский фигурист, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис. Серебряный призер Олимпийских игр-2018, четырехкратный чемпион мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, пятикратный чемпион Европы 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, победитель финала Гран-при 2017/2018 и и 2019/2020.