Итальянец Риццо стал победителем турнира в Венгрии, Алиев стал вторым, а Самарин – третьим

Итальянский фигурист Маттео Риццо завоевал золотую медаль турнира Budapest Trophy, который проходит с 14 по 17 октября в Венгрии.
Отметим, что по сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 234,40 балла. Второе место занял россиянин Дмитрий Алиев, уступивший победителю 3,77 балла. Тройку лучших замкнул его соотечественник – Александр Самарин (226,81).
Напомним, что после короткой программы, которая состоялась вчера, 14 октября, лидером соревнований был Самарин, а Алиев располагался на пятой строчке.
источник: «Советский спорт»