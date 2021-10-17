Загорски выпишут из инфекционной больницы через неделю

Российская фигуристка Тиффани Загорски может быть выписана из инфекционной больницы в конце следующей недели.

«Если все будет складываться хорошо, то из больницы она будет выписана в конце следующей недели. Надеемся, что реабилитация пройдет быстро и она вскоре вернется в строй. Джон тренируется в полном объеме, поэтому надеемся, что с этой проблемой мы быстро справимся», - цитирует ТАСС директора группы Елену Маркову.

Добавим, что Загорски и Гурейро снялись с первого этапа Гран-при, который должен пройти в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.

Отметим, что 27-летняя фигуристка родилась в Великобритании. В минувшем сезоне дуэт стал вторым на чемпионате России.