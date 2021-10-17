Хромых выиграла Budapest Trophy, Щербакова упала и стала второй

Российская фигуристка Майя Хромых стала победительницей турнира Budapest Trophy.

Несмотря на ошибку при приземлении с сольного четверного тулупа спортсменка набрала по итогам двух программ 224,91 балла. Ее соотечественница Анна Щербакова (223,71), которая лидировала после первого дня соревнований, упала после выполнения четверного флипа.

Третье место заняла другая россиянка Софья Самодурова. Она набрала 190,91 балла.

Добавим, что соревнования в Будапеште проходили с 14 по 17 октября.