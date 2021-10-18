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18 октября 17:29
автор: Александр Поволоцкий

Хромых выступит на турнире в Польше

Соревнования пройдут с 17 по 21 ноября

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на турнире серии ISU Challenger Кубок Варшавы.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев нашу страну в одиночном катании представят Майя Хромых, Петр Гуменник и Алексей Ерохов. Также на турнире выступят российские пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Алина Пепелева/Роман Плешков, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Анжелика Абашкина/Павел Дрозд и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Напомним, что Хромых стала победительницей стала победительницей турнира Budapest Trophy. По итогам двух программ она набрала 224,91 балла. Ее соотечественница Анна Щербакова (223,71), которая лидировала после первого дня соревнований, упала после выполнения четверного флипа.

источник: ISU
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