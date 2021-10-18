Туктамышева и Коляда выступят на турнире ISU в Австрии

Определен состав российской команды на турнир серии ISU Challenger Cup of Austria.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, в соревнованиях примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Также в заявку сборной России попали дуэты Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анжелика Абашкина/Павел Дрозд и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Добавим, что Коляда (256,98 балла) занял второе место на турнире Finlandia Trophy. Семененко стал пятым (242,23).

Туктамышева (233,30 балла) показала второй результат на соревнованиях в Финляндии. Елизавета уступила лишь соотечественнице Камиле Валиевой (249,24).