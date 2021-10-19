Кихира не примет участие на этапе Гран-при в Канаде

Японская фигуристка Рика Кихира не сможет выступить на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.

Согласно данным Hochi.news, 19-летняя спортсменка пропустит ближайшие соревнования по причине того, что она не успела полностью восстановиться от травмы правой лодыжки, полученной в июле этого года.

Напомним, что Кихира является двукратной чемпионкой Японии, а также двукратным призером командного чемпионата мира, завоевав серебряную и бронзовую медали мирового первенства.

Добавим, что в Ванкувере примут участие три представительницы России, а именно Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.