ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 октября 17:31
автор: Максим Скороходов

Кацалапов возобновил тренировки после травмы спины

Фигурист готовится вместе с Синициной к этапу Гран-при в Токио

Российский фигурист Никита Кацалапов, который является партнером для Виктории Синициной в танцах на льду, вернулся к тренировкам после травмы спины, не позволившей паре выступить в произвольной программе этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегченном режиме, без поддержек, так как реабилитация продолжается. Готовимся к японскому этапу Гран-при», - приводит слова Кацалапова «РИА Новости».

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Социальная сеть "Одноклассники" обновила свою мобильную версию"Спартак" в остросюжетном матче вырвал победу у ЦСКААлександр Шлеменко рассказал о травме и о бое с ГусейновымИзбитый дагестанцами в метро мужчина отреагировал на шутку ХабибаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. Фото
Грядет передел букмекерского рынка! DraftKings готов поглотить Entain и сделать MGM лидером азартных развлечений
В ближайшее время американская букмекерская компания DraftKings должна определиться по поводу приобретения британских конкурентов из Entain.
Забудьте о кружевах! Швейцарские ученые выяснили, что у «Спартака» — самая непроходимая оборона в РПЛ
Швейцарская футбольная обсерватория CIES опубликовала очередное еженедельное исследование. На сей раз оно посвящено качеству игры команд в нападении и защите.
Президент ФИФА снова говорит о чемпионатах мира раз в два года. А такое вообще возможно?
Джанни Инфантино посчитал необходимым очередной раз объяснить общественности плюсы от перехода с четырехлетнего на двухгодичный цикл чемпионатов мира по футболу. Но как быть с другими турнирами сборных?
Киберспорт убьет Олимпиаду? Рейтинг призовых российских спортсменов в 2021 году
Ребята из Team Spirit порвали российский спорт: наши сенсационные чемпионы мира по Dota 2 за неделю заработали столько, сколько герои Олимпийских игр не получат за карьеру. Об этом - наш видеоролик.
У Панарина — победный гол, Шестеркин — первая звезда, а Костин забросил 2 шайбы за 47 секунд! Русский день в НХЛ
В двух матчах очередного дня регулярного чемпионата НХЛ россияне творили удивительные вещи.
Вопросов больше, чем ответов. Выводы из заявлений Жамнова, с которым нам биться за хоккейное золото Пекина-2022
Относительно штаба олимпийской хоккейной сборной на Играх в Пекине все точки над i расставлены, но ясности с перспективами команды на предстоящем в феврале 2022 года турнире от этого не добавилось.
Выигрыш 44 миллионов рублей на чемпионстве Team Spirit мог оказаться рекламным фейком. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей из мира букмекерского бизнеса.
Драка «Шевченко» со «Спартаком», «безрукий» ЦСКА и «перенапрягшийся» Кокорин в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в традиционной подборке мемов.
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика