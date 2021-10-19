Кацалапов возобновил тренировки после травмы спины

Российский фигурист Никита Кацалапов, который является партнером для Виктории Синициной в танцах на льду, вернулся к тренировкам после травмы спины, не позволившей паре выступить в произвольной программе этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегченном режиме, без поддержек, так как реабилитация продолжается. Готовимся к японскому этапу Гран-при», - приводит слова Кацалапова «РИА Новости».

Напомним, что Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира.