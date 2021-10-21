Александра Бойкова: Всем, кто катал «Лебединое озеро», сложности доставляла хореография рук

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала особенности новой короткой программы.

Спортсмены будут выступать под «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

«Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но все равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук», — цитирует спортсменку RT.

Добавим, что первыми соревнованиями в сезоне для Бойковой и Козловского станет этап Гран-при Skate America. Он пройдет в Лас-Вегасе с 23 по 25 октября.