Козловский рассказал, за выступление какой пары наблюдал на Finlandia Trophy

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, за выступление какого дуэта наблюдал на Finlandia Trophy.

«Я с большим интересом смотрел выступление Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на турнире в Финляндии. У них всегда интересные переходы между элементами, интересные поддержки, хореография, взаимодействие в паре», - приводит слова спортсмена RT.

Добавим, что французские фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли турнир в Финляндии с результатом 217,54 балла.

Первыми соревнованиями в сезоне для Бойковой и Козловского станет этап Гран-при Skate America. Он пройдет в Лас-Вегасе с 23 по 25 октября.