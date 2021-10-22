Трусова примет участие в Гран-при США, несмотря на травму ноги

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на этапе Гран-при в США.

Согласно информации Матч ТВ, в данный момент 17-летняя спортсменка испытывает проблемы со здоровьем – у фигуристки травма ноги. Однако после оценки состояния россиянки было принято решение не отказываться от участия в соревнованиях.

Напомним, что Гран-при пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. Помимо Трусовой, свои короткие и произвольные программы у женщин в одиночном катании покажут еще две представительницы России, а именно Ксения Синицына и Дарья Усачева.