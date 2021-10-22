Валиева, Туктамышева и Косторная получат визы в Канаду на этап Гран-при не раньше понедельника

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), для участия во втором этапе серии Гран-при «Скейт Канада», который пройдет в Ванкувере, сможет вылететь только часть российской делегации.

Отмечается, что на остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены. По последней информации это может произойти не ранее понедельника

В числе, пока не получивших паспорта с визами , Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

Добавим, что «Скейт Канада» должен пройти с 29 по 31 октября.

Напомним, что на Finlandia Trophy, который завершился 10 октября, Камила Валиева по итогам двух программ набрала 249,24 балла и стала победительницей турнира, установив два мировых рекорда. Второе и третье место также осталось за представительницами России - Елизаветой Туктамышевой (233,30) и Аленой Косторной (218,83).