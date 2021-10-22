Тренер фигуристов Алексей Мишин отреагировал на проблемы с получением визы для Гран-при Канады

Тренер Алексей Мишин прокомментировал проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при Канады.

«Не в моей компетенции комментировать такие моменты. Федерация занималась визами, они и должны это комментировать. Боюсь ли я, что это повлияет на выступление? Что бы я не сказал в ответе на этот вопрос, я буду выглядеть глупо»», - передает слова Мишина «Чемпионат».

Напомним, что вылет сборной запланирован на 24 октября, однако Мишин, его ученики Туктамышева, Семененко, а также Валиева, Косторная, Игнатов и его тренер Евгений Рукавицын не смогли получить визы для въезда в Канаду.