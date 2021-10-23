Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при США

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом этапе Гран-при США.
Фигуристы набрали 80,36 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на втором месте, заработав 75,43 балла. Тройку лучших замкнули Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63) из Япониии.
Еще одна российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков показали шестой результат (64,15)
Напомним, что произвольную программу пары представят 24 октября.
источник: «Советский спорт»