Морозов - о работе с Тутберидзе: Мы на сто процентов доверяем ей

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы на Гран-при США рассказала о переходе в группу к Этери Тутберидзе.

«Это довольно интересно! Работа с ней - что-то новое для нас. Для нас было сюрпризом, как она работает на льду. Она на сто процентов вовлечена в процесс. И мы на сто процентов ей доверяем», - приводит слова Морозова Sport24.

Напомним, что Тарасова и Морохова на Гран-при США после короткой программы занимают первое место, 80,36 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположились на втором месте, заработав 75,43 балла. Тройку лучших замкнули Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63) из Япониии.

Еще одна российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков показали шестой результат (64,15)

Напомним, что произвольную программу пары представят 24 октября.