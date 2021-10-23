Нэйтан Чен: «Пять четверных Трусовой - это было потрясающе

Американский фигурист Нейтан Чен после короткой программы на Гран-при США поделился мнением о россиянке Александре Трусовой.

«Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России - это было потрясающе захватывающе. Они выглядели так легко! Кажется, что она может больше, чем я. Да, парни тоже сильны. Но то, что показывает Трусова - это удивительно», - приводит слова Чена Sport24.

Ранее Трусова пропустила пятничную тренировку Гран-при США. Накануне Александра сообщила, что прибыла на соревнования с травмой ноги, которая не позволяет ей тренироваться в полную силу.

Напомним, одиночницы выступят с короткими программами в ночь с 23 на 24 октября. Также Россию представят Дарья Усачева и Ксения Синицына.