Медведева - о прокате Даниеляна на Гран-при США: Молодец, Артур, боролся

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на выступление российского фигуриста Артура Даниеляна в короткой программе на Гран-при США. Даниелян занял девятую позицию (68,74).

«Молодец, Артур, боролся. Справился с сальховом, судьи нашли недокрут, он был очевидный. Но сальхов уверенный. Небезошибочное исполнение каскада, но видно, насколько он боролся за тройной аксель — ошибки его не сбили. Он старался компенсировать потери», - сказала Евгения в эфире «Первого канала».

Американский фигурист Винсент Чжоу лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при США. Спортсмен набрал 97,43 балла. За ним расположился японец Шома Уно, заработавший 89,07 балла. Тройку лучших замкнул Джимми Ма (84,52) из США.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 24 октября.

Ранее сообщалось, что российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на первом этапе Гран-при США.