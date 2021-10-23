Козловский - о выступлении на Гран-при США: Это только первый маленький шаг к Олимпиаде

Российский фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал короткую программу в паре с Александрой Бойковой на Гран-при в США.

«Наш первый старт в сезоне пришелся на такое значимое соревнование, как Skate America, нам было непросто. Мы катались неплохо, но это был только первый маленький шаг на нашем пути к главной цели сезона - Олимпийским играм», - приводит слова Козловского официальный сайт ISU.

Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и занимают второе место в короткой программе. Лидерство Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - 80,36 балла. Тройку лучших замкнули Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63) из Япониии. Еще одна российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков показали шестой результат (64,15)

Напомним, что произвольную программу пары представят 24 октября.