Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США в соревновании пар, Бойкова и Козловский – третьи

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на первом этапе серии Гран-при в американском Лас-Вегасе.

Российские фигуристы получили от судей 142,14 балла в произвольной программе и 222,50 балла по сумме двух программ. Вторыми стали японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 208,20 балла. Третье место заняла еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Ранее стало известно, что Александра Трусова лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе. За свой прокат 17-летняя фигуристка получила от судей 77,69 балла.

Напомним, что следующий этап пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере (Канада).