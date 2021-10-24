Татьяна Тарасова: Победа Трусовой в короткой программе на Skate Ameriсa с травмой – это не подвиг

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что 17-летняя спортсменка получила за свой прокат 77,69 балла. Вторую и третью строчки занимают ее соотечественницы, а именно Дарья Усачева (76,71) и Ксения Синицына (71,51) соответственно.

– У Трусовой не была, а есть травма ноги. Можно ли назвать подвигом победу Саши в короткой программе? Да нельзя назвать! Это не подвиг. Прошла лишь короткая программа… В связи с болезнью ноги Трусова прыгала аксель в два с половиной оборота – все остальное сделала чисто. Катается она очень хорошо! – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Добавим, что произвольные программы у женщин состоятся в ночь на 24 октября.