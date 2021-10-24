ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 октября 23:15
автор: Александр Поволоцкий

Туктамышева и Валиева пока не вылетели на Гран-при Канады и не успеют пройти трехдневный карантин

Соревнования в Ванкувере пройдут с 29 по 31 октября.

Ряд российских фигуристов не могут вылететь в Северную Америку на Гран-при Канады.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены и тренеров ожидают получения заграничных паспортов. Россияне смогут получить канадскую визу только 25–26 октября из-за нерабочих дней посольства.

Среди тех, кто пока не отправился на соревнования: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Вылет назначен на 27 октября, но 29-го стартует Гран-при Канады,а спротсменам нужно пройти обязательный трехдневный карантин по прибытию.

На данный момент в Канаду улетели пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, а также тренер Даниил Глейхенгауз. Специалист сопровождает фигуриста Мориса Квителашвили из Грузии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Адмирал" уступил ЦСКА"Флорида" выиграла у "Филадельфии", Бобровский отразил 27 бросковБарбашёв и Тарасенко помогли "Сент-Луису" разделаться с "Лос-Анджелесом"Кирилл Капризов станет супругом Стеши МаликовойРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
«Семь пропущенных мячей — это везение «Спартака». Червиченко — о разгромной победе «Зенита» в главном матче РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о результате центрального матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых 7:1.
Дуршлаг из «Спартака». Как «Зенит» отгрузил семь мячей главному врагу, а Дзюба стал сорекордсменом (видео)
В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге красно-белых (7:1), которые впервые в истории пропустили столько в чемпионате России, и снова вышел на единоличное первое место в таблице.
Не для таких рекордов Роналду возвращался в АПЛ… Как «МЮ» проиграл дома 0:5 «Ливерпулю»
В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» был унижен на своем поле командой Юргена Клоппа, потерпев свое самое крупное домашнее поражение в противостоянии с «Ливерпулем», которое длится с 1895 года.
С аншлагом и без шансов. Как «Барселона» проиграла первое Эль-Класико в эпоху «после Месси»
В главном матче 10-го тура испанской Ла Лиги команда Роналда Кумана на переполненном «Камп Ноу» не устояла против «Динамо» (1:2).
«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.
Последний удар Последнего Императора! Как Федор Емельяненко вырубил Тимоти Джонсона в Москве (видео)
45-летний Федор Емельяненко в своем, возможно, прощальном бою в рамках Bellator 269 в российской столице нокаутировал американца Тимоти Джонсона на второй минуте стартового раунда.
Овечкин выбил десятку — до Халла осталось шесть голов! Капитан «Вашингтона» снова в огне
Благодаря очередному голу Александра Овечкина (735-му в карьере) «Вашингтон» почти спас игру с «Калгари», превратив 0:3 в 3:3 и уступив только в овертайме.
СССР окрыляет! Как ЦСКА перевернул матч с «Крыльями» и сравнялся с «Зенитом»
Московские армейцы в 12-м туре РПЛ одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1) и догнали по набранным очкам лидирующие «Зенит» и «Динамо». Правда, у питерского клуба в запасе сегодняшняя игра против «Спартака».
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика