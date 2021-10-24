Туктамышева и Валиева пока не вылетели на Гран-при Канады и не успеют пройти трехдневный карантин

Ряд российских фигуристов не могут вылететь в Северную Америку на Гран-при Канады.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены и тренеров ожидают получения заграничных паспортов. Россияне смогут получить канадскую визу только 25–26 октября из-за нерабочих дней посольства.

Среди тех, кто пока не отправился на соревнования: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Вылет назначен на 27 октября, но 29-го стартует Гран-при Канады,а спротсменам нужно пройти обязательный трехдневный карантин по прибытию.

На данный момент в Канаду улетели пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, а также тренер Даниил Глейхенгауз. Специалист сопровождает фигуриста Мориса Квителашвили из Грузии.