Сергей Шахрай: Не нравится новое платье Трусовой? Оно добавило Саше изюминку

Чемпион мира Сергей Шахрай – о победе Александры Трусовой на первом этапе Гран-при Skate America и ее новом платье.

- Главный итог выступления наших девочек в Лпс-Вегасе – у России два первых места на этапе Гран-при. Оба этих места на счету учениц Этери Тутберидзе.

Отдельно хотел бы сказать вот что. Все ополчились на новое платье Александры Трусовой. Конечно, лучше на него посмотреть в реальности, а не по телевизору. Но мне платье понравилось. Оно добавило Саше новые краски, придало изюминку и оригинальность», - приводит слова Шахрая «Советский спорт».