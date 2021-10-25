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25 октября 12:16
автор: Владислав Корегин

Александр Жулин – о победе Трусовой на Гран-при США: Саша показала чистейшее выразительное катание

По итогам короткой и произвольной программ россиянка набрала 232,37 балла.

Российский тренер Александр Жулин оценил победу своей соотечественницы Александры Трусовой на первом этапе серии Гран-при – Skate America.

Отметим, что 17-летняя спортсменка, выступавшая на соревнованиях с травмой ноги, получила от судей 154,68 балла в произвольной программе и 232,37 балла по сумме двух программ. Второе место заняла еще одна россиянка – Дарья Усачева (217,31). Тройку лучших замкнула Ю Ен из Южной Кореи (216,97).

– Трусова – молодец, показала чистейшее выразительное катание. Сделать один четверной в произвольной – это мудрейшее решение тренерского штаба. Это однозначно правильный ход, потому что у нее были какие-то проблемы с ногой. Хорошо, что ей удалось грамотно распределить свои силы и показать свой класс – она выполнила самый сложный четверной прыжок и заслуженно заняла первое место, – приводит слова Жулина Sport24.

Добавим, что Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в 2021 и 2020 годах соответственно.

источник: Sport24.ru
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