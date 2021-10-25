Канадская журналистка: Только не говорите мне, что Трусова хотя бы близко сравнима с Мияхарой

Канадская журналистка Беверли Смит осталась недовольна теми оценками, которые судьи поставили российской фигуристке Александре Трусовой за компоненты в произвольной программе.

«У Каори Сакамото самая высокую оценку за компоненты в произвольной программе – 70,23. Трусова четвертая с 69,00. Сатоко Мияхара позади нее – 68,91 балла. Только не говорите мне, что Трусова хотя бы близко сравнима с Мияхарой, не говоря уже о том, чтобы быть с ней на одном уровне», - приводит слова Смит «МК-Спорт».

Напомним, что Трусова выиграла американский этап Гран-при, получив в сумме за короткую и произвольную программу 232,27 балла, тогда как японка Мияхара заняла лишь седьмое место с 200,51 балла.